अनु मलिक का भतीजे अमाल को जवाब, कहा- झूठ हजार बार बोलने से सच नहीं बनता

अनु मलिक और उनके भतीजे अमाल मलिक का परिवार विवाद लंबे समय से मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अमाल ने अपने ताऊ और दिग्गज संगीतकार अनु मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन दिनों अमाल 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे हैं, जहां रहते हुए उन्होंने अनु को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने अनु पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए। अब इन पर अनु की प्रतिक्रिया आ गई है।

बयान मन में जहर मत पालो- अनु हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अनु ने कहा, "एक झूठ को हजार बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता। इंसान को हर बात पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए।" 64 वर्षीय संगीतकार ने आगे बताया कि उनके पिता सरदार मलिक ने हमेशा सिखाया था कि मन में जहर या द्वेष मत पालो, वरना संगीत कभी शुद्ध नहीं रहेगा। उनके पिता कहा करते थे कि अगर कोई तुम्हें तकलीफ भी दे तो उसे अपने दिल में मत बसाओ।

दुख "मैं जब भी दुखी होता हूं, अपने पियानो के पास बैठ जाता हूं" अनु बोले, "मेरे पापा कहते थे तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी रचनात्मकता है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। मैं जब भी दुखी होता हूं, अपने पियानो के पास बैठता हूं और नई धुन बनाता हूं। यही मेरा जवाब होता है दुनिया के लिए।' अनु को लगता है कि इंडस्ट्री में उन्हें उतनी सराहना नहीं मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, "मैं थोड़ा कम इस्तेमाल किया गया हूं। मेरे भीतर आज भी अनगिनत धुनें हैं, जो दुनिया तक पहुंचनी बाकी हैं।"

आरोप अनु पर कई बार निशाना साध चुके हैं अमाल जब अमाल ने 'बिग बॉस 19' में एंट्री ली थी, तब अनु ने कहा था कि वो अपने भतीजे के साथ हैं। अमाल कई बार अनु पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि अनु ने उनके पिता डब्बू मलिक का करियर खराब किया। अमाल ने ये आरोप भी लगाया था कि साल 2005 में मुंबई में आई बाढ़ के दाैरान अनु ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था।