अनु मलिक पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर भाई डब्बू मलिक बोले- उसने बहुत सहा
क्या है खबर?
बॉलीवुड गायक और संगीतकार अनु मलिक फिर सुर्खियों में हैं। साल 2018 में मीटू अभियान के तहत उन पर यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद चारों ओर उनकी खूब आलोचना हुई थी। सोना महापात्रा से लेकर नेहा भसीन जैसी कई गायिकाओं ने उन पर गंभीर आराेप लगाए। इस पर कभी अनु या उनके परिवार की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन अब अनु के छोटे भाई डब्बू मलिक ने इस विवाद पर खुलकर बात की।
अनुभव
हम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे- डब्बू
डब्बू ने कहा, "यह हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अनु खुद भी हैरान रह गए थे। इसने हमें एक परिवार के तौर पर तोड़ दिया। वो भी सदमे में था। हम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिससे वो उस समय गुजरा था, जब इतने सारे लोग उसे निशाना बना रहे थे। हमने उन्हें भावनात्मक रूप से संभाला। हमने ये सुनिश्चित किया कि वो अपने काम पर दोबारा वापसी कर सकें।"
आपबीती
"माता-पिता को तो कुछ समझ हर नहीं आ रहा था"
डब्बू आगे कहते हैं, "एक परिवार के तौर पर मैं कोई फैसला नहीं सुना सकता था। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उसने बहुत मुश्किल दौर देखा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसका साथ दिया, क्योंकि जब आप किसी को इतना कुछ सहते हुए देखते हैं तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। हमारे माता-पिता तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। उनकी उम्र 80 से ज्यादा थी।"
सामना
डब्बू और अबू ने कैसे किया लोगों का सामना?
जब डब्बू से पूछा गया कि क्या उनके और उनके छोटे भाई अबू मलिक के लिए भी लोगों का सामना करना मुश्किल हो गया था तो वह बोले, "हम इसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। मैं नहीं मानता कि हम सितारे हैं। अनु कोई शाहरुख खान या सुपरस्टार नहीं। हम बस संगीतकार हैं। बेवजह हम सोशल मीडिया पर किसी के बारे में बात करते रहते हैं। हम इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि इस पर इतनी चर्चा हो।"
आरोप
अनु पर कई गायिकाओं ने लगाए थे यौन शोषण के आरोप
अक्टूबर, 2018 में भारत में मीटू अभियान के दौरान गायिका श्वेता पंडित ने दावा किया था कि जब वह केवल 15 साल की थीं, तब अनु ने उनके साथ गंदी हरकत की थी। अनु पर सोना महापात्रा और नेहा भसीन ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जनता के भारी विरोध के चलते उन्हें 'इंडियन आइडल' सीजन 10 में जज की भूमिका छोड़नी पड़ी थी। 1990 के दशक में अलीशा चिनॉय ने भी अनु पर छेड़छाड़ का केस किया था।