एल्विश यादव पहुंचे प्रेमानंद महाराज के दरबार, मिली ये खास सलाह
क्या है खबर?
बिग बॉस OTT 2 के विजेता रह चुके एल्विश यादव हमेशा से चर्चाओं का हिस्सा रहते हैं। उनका विवादों से काफी गहरा नाता है। इस बीच वो वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दरबार में उनसे मुलाकात की। एल्विश और प्रेमानंद की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। प्रेमानंद ने एल्विश को 10 हजार बार 'राधा नाम' का जाप करने की सलाह दी। दोनों की बातचीत के बारे में आइए जानते हैं।
सवाल
प्रेमानंद ने एल्विश से पूछा ये सवाल
प्रेमानंद ने एल्विश से बातचीत में पूछा, "क्या वह जाप करते हैं?" इस पर यूट्यूबर ने कहा, "जी महाराज।" महाराज ने आगे कहा, "थोड़ा तो राेज किया करो। जैसे अंगूठी को पहनते हो, वैसे ही 'राधा नाम' को अपने शरीर में धारण करो। 10,000 बार नाम का जाप करो। करोगे?" एल्विश ने चौंकते हुए कहा, "10,000 बार..." इस पर प्रेमानंद ने कहा, "24 घंटे में जब समय मिले, तब मन में राधा नाम का जाप करते रहो।"
सीख
युवाओं के लिए दी खास सीख
प्रेमानंद ने युवाओं को सीख देते हुए कहा, "हमारे देश के नौजवानों को समझना चाहिए कि उनके पीछे लाखों लोग हैं। वो शराब पीते दिखेंगे तो हजारों लोग वही दोहराएंगे। अगर वो राधा नाम का जप करेंगे तो लाखों लोग ये बोलेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को नशे और शराब की लत से दूर रहना चाहिए। प्रेमानंद का वीडियो उनके अनुयायियों को काफी पसंद आ रहा है। वो इसे सकारात्मक संदेश के रूप में देख रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Elvish Bhai Meet Shri Premanand Maharaj🙏🏻❤️#ElvishYadav #ElvishArmy pic.twitter.com/AkL1kZS7cn— Yash Negi (Elvish Army❤️) (@yashsystum) October 8, 2025