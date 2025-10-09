एल्विश यादव पहुंचे प्रेमानंद के दरबार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@elvish_yadav)

एल्विश यादव पहुंचे प्रेमानंद महाराज के दरबार, मिली ये खास सलाह

लेखन ज्योति सिंह 10:09 am Oct 09, 202510:09 am

क्या है खबर?

बिग बॉस OTT 2 के विजेता रह चुके एल्विश यादव हमेशा से चर्चाओं का हिस्सा रहते हैं। उनका विवादों से काफी गहरा नाता है। इस बीच वो वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दरबार में उनसे मुलाकात की। एल्विश और प्रेमानंद की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। प्रेमानंद ने एल्विश को 10 हजार बार 'राधा नाम' का जाप करने की सलाह दी। दोनों की बातचीत के बारे में आइए जानते हैं।