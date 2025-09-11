OTT पर देख पाएंगे 'सैयारा' (तस्वीर: एक्स/@yrf)

अहान पांडे की 'सैयारा' अपनी OTT रिलीज को तैयार, जानिए कब और कहां देख पाएंगे

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' इस साल 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए अनन्या पांडे के भतीजे अहान पांडे ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, वहीं बतौर लीड हीरोइन अनीत पड्डा की भी पहली फिल्म है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इसने कई कीर्तिमान हासिल किए। अब 'सैयारा' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म कब और कहां देख पाएंगे।