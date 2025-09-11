अहान पांडे की 'सैयारा' अपनी OTT रिलीज को तैयार, जानिए कब और कहां देख पाएंगे
क्या है खबर?
मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' इस साल 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए अनन्या पांडे के भतीजे अहान पांडे ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, वहीं बतौर लीड हीरोइन अनीत पड्डा की भी पहली फिल्म है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इसने कई कीर्तिमान हासिल किए। अब 'सैयारा' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म कब और कहां देख पाएंगे।
तारीख
नेटफ्लिक्स पर देखें फिल्म
'सैयारा' का प्रीमियर 12 सितंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर होगा। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने लिखा, 'बस कुछ पल बाकी हैं, फिर सैयारा की कहानी होगी आपकी।' 'सैयारा' ने दुनियाभर में 569.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि भारत में यह 329.2 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। इस फिल्म को बनाने में केवल 45 करोड़ रुपये लगे थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Bas kuch pal baaki hain, phir Saiyaara ki kahaani hogi aapki 💫💕— Netflix India (@NetflixIndia) September 11, 2025
Watch Saiyaara, out 12 September on Netflix.#SaiyaaraOnNetflix pic.twitter.com/G3CW2k50O1