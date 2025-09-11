'कांतारा चैप्टर 1' ने पलटकर रख दिया पूरा खेल, आमने-सामने आए दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन
क्या है खबर?
साल 2022 में सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी 'कांतारा' नाम की एक फिल्म लेकर आए थे, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बना लिए थे। फिल्म ने दुनियाभर में छप्परफाड़ कमाई की थी, वहीं इसके लिए ऋषभ को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अब इस फिल्म का प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' आ रहा है, जिसे भव्य बनाने में निर्माता-निर्देशक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब इस फिल्म से दिलजीत दोसांझ को जोड़ दिया गया है।
टकराव
'कांतारा चैप्टर 1' से टकराएगी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'
'कांतारा' के साथ वरुण धवन की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी 2 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस भिड़ंत से वरुण की फिल्म को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर अब दिलजीत को भी फिल्म का हिस्सा बना दिया गया है, जिनकी फैन फॉलोइंग पहले ही काफी तगड़ी है। अब क्योंकि ऋषभ और वरुण की फिल्म की टक्कर होने वाली है तो सीधेतौर पर दिलजीत भी वरुण से भिड़ेंगे।
रणनीति
सोच-समझकर दिलजीत पर खेला गया दांव
'कांतारा' जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त शुरुआत में सिर्फ साउथ में आई थी, लेकिन फिल्म को इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली कि बाद में हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए भी इसे लाया गया। यही सब देखकर अब निर्माताओं ने अब एक बड़ा दांव खेला है। सुपरस्टार दिलजीत को फिल्म का हिस्सा बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो फिल्म के लिए एक धमाकेदार गाना शूट करेंगे, जिससे बेशक इसे खूब फायदा मिलने वाला है।
योजना
दिलजीत भी बने वरुण की राह का रोड़ा
कोई शक नहीं कि 'कांतारा' का पलड़ा पहले ही भारी है और अब उस पर दिलजीत का एक गाना वरुण की हिंदी दर्शकों के सामने मुश्किलें बढ़ा सकता है। बता दें कि ऋषभ की फिल्म को हिंदी में AA फिल्म्स वितरित करने वाली है, जो रवीना टंडन के पति की कंपनी है। एक तो वैसे ही 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर खतरा मंडरा रहा है, ऊपर से अब दिलजीत की एंट्री ने सारा खेल पलटकर रख दिया।
भिडंत
'बॉर्डर 2' से पहले भिड़ेंगे 2 फौजी
एक दिलचस्प बात ये है कि वरुण और दिलजीत फिल्म 'बॉर्डर 2' में साथ काम कर रहे हैं और दोनों ही फिल्म में फौजी बने हैं। सनी देओल और अहान शेट्टी भी इसमें अहम भूमिका में हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। दिलजीत-वरुण की इस फिल्म को लेकर भी तगड़ा माहौल बना हुआ है। हालांकि, 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर उनकी टक्कर होने वाली है।