'सैयारा' के बाद ये 2 धुरंधर बने अजय देवगन की मुसीबत, पूरा खेल चौपट

अजय देवगन फिर उसी मुश्किल में फंस गए हैं, जैसे वो 'सन ऑफ सरदार 2' के समय फंसे थे। तब 'सैयारा' की धूम देखकर उन्हें अपनी फिल्म की रिलीज आगे बढ़ानी पड़ी थी और अब ठीक वही हाल 'धमाल 4' के साथ हो गया है, जिसे ईद पर लाने की तैयारी थी। हालांकि, सुपरस्टार यश और रणवीर सिंह की फिल्म ने उसी समय पर अपना कब्जा जमा लिया है। नतीजतन अजय को फिर से अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए।

योजना नुकसान उठाने के मूड में नहीं अजय ईद हमेशा से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मौका माना जाता है, इसलिए अजय 'धमाल 4' को इसी त्योहार पर रिलीज करने के मूड में थे, लेकिन यश की 'टॉक्सिक' और रणवीर की फिल्म 'धुरंधर 2' जैसे ही उसी स्लॉट पर आ गईं, पूरा खेल बदल गया और अजय का बना-बनाया प्लान गड़बड़ा गया। उन्हें मजबूरन पीछे हटने पर विचार करना पड़ रहा है, क्योंकि अजय जानते हैं कि साथ में बड़ी फिल्में रिलीज होंगी तो फायदे से ज्यादा नुकसान होगा।

कारण अजय क्यों हटे पीछे? बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, अजय ने अपनी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला काफी सोच-विचार के बाद लिया है। दरअसल, 'धुरंधर' शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में अजय नहीं चाहते कि उनकी फिल्म किसी बड़ी टक्कर में फंसे या बॉक्स ऑफिस पर नुकसान हो। उन्होंने अपनी टीम से बातचीत की और तय किया कि 'धमाल 4' को अब ईद पर रिलीज नहीं किया जाएगा। फिल्म को मई 2026 में रिलीज करने पर विचार किया जा रहा है।

टकराव पहले 'सैयारा' ने रोका था अजय की 'सन ऑफ सरदार 2' का रास्ता पहले 'सैयारा' की रिलीज के समय अजय को 'सन ऑफ सरदार 2' की रिलीज आगे बढ़ानी पड़ी थी। शुरुआत में 'सन ऑफ सरदार 2' को 25 जुलाई 2025 को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन 'सैयारा' की जबरदस्त सफलता को देखते हुए उन्होंने इसे 1 अगस्त, 2025 तक टाल दिया था। यूं तो उन्होंने ऐसा नुकसान से बचने के लिए किया था, लेकिन उनके इस फैसले के बाद भी 'सन ऑफ सरदार 2', 'सैयारा' की आंधी में उड़ गई थी।।

