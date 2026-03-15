IPL: RCB के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी ने चटकाए 100+ विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए कई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस फ्रेंचाइजी की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपने दमदार स्पेल से टीम को अहम जीत दिलाई है और विकेटों की झड़ी लगाई है। हालांकि, सिर्फ एक ही गेंदबाज ने 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं और वह भी अब टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में आइए RCB के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर नजर डाल लेते हैं।

#1 युजवेंद्र चहल (139 विकेट) साल 2014 में पहली बार RCB के लिए खेले युजवेंद्र चहल 2021 तक इस टीम का हिस्सा रहे। अब यह खिलाड़ी पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेलता है। चहल एकमात्र गेंदबाज हैं, जिन्होंने RCB के लिए 100+ विकेट लिए हैं। उन्होंने 113 मुकाबलों की 112 पारियों में 22.03 की औसत और 7.58 की इकॉनमी रेट से 139 विकेट चटकाए थे। इस खिलाड़ी ने 2 बार 4 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/25 का रहा था।

#2 हर्षल पटेल (99 विकेट) दूसरे स्थान पर हर्षल पटेल हैं, जिन्होंने RCB के लिए अपना पहला मुकाबला 2012 में खेला था। आखिरी बार वह इस फ्रेंचाइजी के लिए 2023 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 80 मुकाबले खेले थे और इसकी 77 पारियों में 23.17 की औसत और 8.47 की इकॉनमी रेट से 99 विकेट लिए थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/27 का रहा था।

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#3 मोहम्मद सिराज (83 विकेट) साल 2018 से 2024 तक RCB की टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद सिराज इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। अभी ये खिलाड़ी गुजरात टाइटंस (GT) की टीम का हिस्सा है। सिराज ने RCB के लिए 87 मुकाबले खेले थे और इसकी 87 पारियों में 31.44 की औसत और 8.60 की इकॉनमी रेट से 83 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/21 का रहा था।

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