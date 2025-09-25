OTT पर कहां देखें 'सन ऑफ सरदार 2'? (तस्वीर: एक्स/@ajaydevgn)

अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' इस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, जान लीजिए तारीख

लेखन दीक्षा शर्मा 04:51 pm Sep 25, 202504:51 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म मुंह के बल गिरी। यह अपना बजट तक नहीं वसूल पाई। इस फिल्म को बनाने में 90 करोड़ रुपये लगे थे, जबकि दुनियाभर में इसने केवल 65.75 करोड़ रुपये कमाए थे। अब 'सन ऑफ सरदार 2' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कब और कहां देख पाएंगे।