अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' इस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, जान लीजिए तारीख
क्या है खबर?
अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म मुंह के बल गिरी। यह अपना बजट तक नहीं वसूल पाई। इस फिल्म को बनाने में 90 करोड़ रुपये लगे थे, जबकि दुनियाभर में इसने केवल 65.75 करोड़ रुपये कमाए थे। अब 'सन ऑफ सरदार 2' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कब और कहां देख पाएंगे।
तारीख
कब और कहां देखें फिल्म?
'सन ऑफ सरदार 2' का प्रीमियर 26 सितंबर, 2025 से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगो। निर्माताओं ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, 'साइलेंसर पाओ पुत्तर, सरदार की एंट्री होने वाली है।' इस साल 1 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' का निर्देशन विजय कुमार अरोड़ा ने किया था। इस फिल्म में नीरू बाजवा, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, साहिल मेहता, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी नजर आए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Silencer paao puttar. Sardaar ki entry hone wali hai 👀🔥— Netflix India (@NetflixIndia) September 25, 2025
Watch Son of Sardaar 2, out 26 September, on Netflix.#SonOfSardaarOnNetflix pic.twitter.com/zqIjlTi24E