हवाई यात्रा के दौरान खो गया सामान? गूगल के इस फीचर से लगाएं पता

लंबी हवाई यात्रा की थकान, आपाधापी और हवाई अड्‌डे से जल्दी निकलने के चक्कर में कई बार लोग अपना सामान भूल जाते हैं या किसी कारण से खो जाता है। इससे आपको परेशानी हो सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए गूगल ने अपने फाइंड हब ऐप में एक नया फीचर पेश किया है, जिससे यात्री अपने खोए हुए सामान की लोकेशन सीधे एयरलाइंस के साथ शेयर कर सकते हैं। आइये जानते हैं यह फीचर कैसे काम करता है।

तकनीक ऐसे काम करता है यह फीचर कई वैश्विक एयरलाइंस कंपनियां खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए गूगल के फाइंड हब इकोसिस्टम के भीतर 'शेयर आइटम लोकेशन' फीचर का सपोर्ट करती हैं। इस सुविधा से यात्री एक सुरक्षित लिंक बना सकते हैं, जो उनके सामान की वास्तविक समय की लोकेशन दिखाता है, बशर्ते उसमें सपोर्ट करने वाला ट्रैकर टैग लगा हो। इस लिंक को एयरलाइन प्रतिनिधियों के साथ शेयर किया जा सकता है, जिससे वे सामान की सटीक लोकेशन का पता लगा सकें।

तरीका खाेया सामान का ऐसे लगाएं पता इस सुविधा का उपयोग करने के लि यात्रियों को अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर फाइंड हब ऐप खोलना होगा, खोई हुए सामान का चयन करना होगा और 'शेयर आइटम लाेकेशन' विकल्प पर टैप करना होगा। इससे एक सुरक्षित URL जनरेट होगा। इसे एयरलाइन के ऐप या वेबसाइट के माध्यम से शेयर किया जा सकता है। एयरलाइन टीम अपडेट होते ही सामान की लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। लोकेशन शेयर करने की सुविधा को कभी भी बंद कर सकते हैं।

Advertisement