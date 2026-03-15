क्या है UIDAI का आधार बग बाउंटी प्रोग्राम? जानिए इसे शुरू करने की वजह

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) ने अपने प्रमुख सिस्टम्स में खामियों का पता लगाने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और एथिकल हैकर्स को आमंत्रित किया है। आधार से संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उसका पहला आधार बग बाउंटी प्रोग्राम है। यह शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया है। ये उन कमजोरियों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, जो सुरक्षा ऑडिट के दौरान सामने नहीं आतीं।

काम इस प्रोग्राम के तहत काम होंगे काम बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत चयनित सुरक्षा शोधकर्ता UIDAI के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म का परीक्षण करेंगे। इनमें UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट, मायआधार पोर्टल और सुरक्षित QR कोड एप्लिकेशन शामिल हैं। शोधकर्ता इन प्लेटफॉर्म पर संभावित सुरक्षा खामियों की जांच करेंगे। पहचानी गई किसी भी खामी की सूचना निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जिम्मेदारी से देनी होगी। UIDAI रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और पुरस्कार जारी करने से पहले उसकी गंभीरता का स्तर निर्धारित करेगा।

चयन ऐसे किया गया प्रतिभागियों का चयन UIDAI ने प्रारंभिक चरण में भाग लेने के लिए 20 अनुभवी सुरक्षा शोधकर्ताओं और एथिकल हैकर्स का एक पैनल चुना है। इन विशेषज्ञों का चयन साइबर सुरक्षा संबंधी कमजोरियों पर शोध और अभ्यास के क्षेत्र में उनके अनुभव के आधार पर किया गया है। प्रतिभागियों के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। उन्हें सुरक्षा खामियों की रिपोर्ट सीधे UIDAI को कार्यक्रम के आधिकारिक चैनल्स के माध्यम से करनी होगी। इससे पहले खामियों को सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे।

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पुरस्कार खामियों के स्तर के हिसाब से मिलेगा पुरस्कार सुरक्षा खामियों का पता लगाने और जिम्मेदारी से उनकी रिपोर्ट करने वाले प्रतिभागियों को पहचानी गई खामी की गंभीरता के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इन खामियों को 4 लेबल- गंभीर, उच्च, मध्यम और निम्न में बांटा गया है। खोजी गई सुरक्षा खामी के प्रभाव और गंभीरता के आधार पर पुरस्कार अलग-अलग होंगे। इसका उद्देश्य जिम्मेदारीपूर्ण प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करना और आधार के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है।

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