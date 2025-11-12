आमिर खान की जिस फिल्म से सबको उम्मीद थी, अब उस पर भी लग गया ताला

आमिर खान पिछली बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' में नजर आए थे। न सिर्फ उनकी इस फिल्म की तारीफ हुई, बल्कि उनके अभिनय को भी लोगों ने खूब सराहा। अब आमिर के अगले प्रोजेक्ट का दर्शकाें को बेसब्री से इंतजार है। वो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की बायोपिक में काम कर रहे थे और इसका ऐलान भी कर दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनकी ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई है।

रिपोर्ट सुपरहीरो फिल्म के बाद बायोपिक भी गई ठंडे बस्ते में पहले आमिर निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ एक सुपरहीरो फिल्म लाने की तैयारी में थे, जिनकी फिल्म 'कुली' में उन्होंने कैमियो किया था, लेकिन कुली का हाल बॉक्स ऑफिस पर देखने के बाद ऐसी खबरें आईं कि आमिर ने लोकेश के साथ फिलहाल इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। अब उनकी दादा साहेब फाल्के की बायोपिक भी डिब्बा बंद हो गई है, जिसका सब पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे और खुद आमिर जिसे लेकर उत्साहित थे।

तलाश अब तक कोई नई स्क्रिप्ट फाइनल नहीं कर पाए आमिर बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, आमिर और निर्देशक राजकुमार हिरानी दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के बंद करने का फैसला किया है। 'सितारे जमीन पर' के बाद से ही दर्शकों की निगाहें आमिर की अगली फिल्म पर टिकी हैं, लेकिन आमिर अब तक कोई भी स्क्रिप्ट फाइनल नहीं कर पाए हैं। लगातार कोशिशों के बाद भी बात बनती नहीं दिख रही है और अब जिस फिल्म से उनकी हर किसी को उम्मीद थी, वो भी बंद हो गई है।

स्क्रिप्ट कई बार लिखी स्क्रिप्ट, पर नहीं बनी बात दादा साहेब फाल्के की बायोपिक बंद करने का कारण भी स्क्रिप्ट ही है, जो हिरानी के साथ-साथ आमिर ने '3 इडियट्स' और 'पीके' जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है, जिन्होंने दुनियाभर में धूम मचाई है। ऐसे में जिस तरह के कंटेंट की दर्शक हिरानी और आमिर से उम्मीद करते हैं, दादा साहेब की कहानी वैसी बन नहीं पाई। कई बार स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो फिर ये फिल्म बंद ही करनी पड़ गई।