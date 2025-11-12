काइली जेनर और टिमोथी चालमेट का हुआ ब्रेकअप (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@archivekymothee)

काइली जेनर और टिमोथी चालमेट का रिश्ता क्या 2 साल में टूट गया? जानिए सच

लेखन ज्योति सिंह 11:20 am Nov 12, 202511:20 am

क्या है खबर?

अमेरिका की चर्चित हस्ती काइली जेनर और टिमोथी चालमेट करीब 2 साल से डेट कर रहे हैं। अब दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने लोगों को चौंका दिया। दरअसल, काइली की मां क्रिस जेनर के 70वें जन्मदिन का कार्यक्रम था, जिसमें टिमोथी नजर नहीं आए। इसके बाद से अलगाव की खबरों ने जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता फिल्मी प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, लेकिन प्रशंसकों ने माना कि उनकी अनुपस्थिति का कारण ब्रेकअप है। आइए जानते हैं सच।