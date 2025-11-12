काइली जेनर और टिमोथी चालमेट का रिश्ता क्या 2 साल में टूट गया? जानिए सच
क्या है खबर?
अमेरिका की चर्चित हस्ती काइली जेनर और टिमोथी चालमेट करीब 2 साल से डेट कर रहे हैं। अब दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने लोगों को चौंका दिया। दरअसल, काइली की मां क्रिस जेनर के 70वें जन्मदिन का कार्यक्रम था, जिसमें टिमोथी नजर नहीं आए। इसके बाद से अलगाव की खबरों ने जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता फिल्मी प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, लेकिन प्रशंसकों ने माना कि उनकी अनुपस्थिति का कारण ब्रेकअप है। आइए जानते हैं सच।
बयान
काइली और टिमोथी के ब्रेकअप पर बयान
दरअसल, अरबपति जेफ बेजोस के आलीशान बेवर्ली हिल्स एस्टेट में क्रिस के जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम से जब टिमोथी गायब दिखे तो ब्रेकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया। हालांकि, सूत्र ने खबरों को अफवाह करार दिया है। उन्होंने डेली मेल से बातचीत में कहा, "ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन उन्होंने उसे को फिर से साथ आने के लिए मना लिया। वह उनके लिए पागल है, इसलिए ऐसा फिर से हो सकता है।"
योजना
काइली के साथ छुट्टी पर जाने की योजना
पीपल की नई रिपोर्ट ने भी ब्रेकअप की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि काइली और टिमोथी अभी साथ में हैं। रिपोर्ट में मुताबिक, क्रिस की पार्टी में अभिनेता की अनुपस्थिति की वजह 'ड्यून: पार्ट थ्री' थी। टिमोथी फिलहाल अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, लेकिन उनकी योजना अपनी प्रेमिका के साथ छुट्टियां बिताने की है। इस खबर के बाहर आने से काइली और टिमोथी के चाहने वालों ने राहत की सांस ली है।