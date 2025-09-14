आमिर खान यूट्यूब पर क्यों लाए 'सितारे जमीन पर'? बोले- इससे 20 गुना ज्यादा कमाई हुई

आमिर खान को पिछली बार फिल्म ' सितारे जमीन पर ' में देखा गया था, जिसकी न सिर्फ कहानी ने दर्शकों का दिल जीता, बल्कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी अच्छी की। आमिर की इस फिल्म की एक और खास बात ये रही कि ये किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आने के बजाय इसे 100 रुपये प्रति व्यू के हिसाब से यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। आमिर ने ये फैसला क्यों लिया, हाल ही में उन्होंने इस पर बात की।

कारण आमिर ने बताया क्यों किया OTT का रुख पॉडकास्ट गेम चेंजर्स में आमिर बोले, "मुझे ये फिल्म यूट्यूब पर लाने से डर जरूर लगा था, लेकिन मैंने ये कदम इंडस्ट्री के भले के लिए उठाया, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद सिस्टम बिगड़ गया था। फिल्मों की रिलीज में देरी हुई और लागत की भरपाई के लिए निर्माताओं ने फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर बेचनी शुरू कर दी। हालांकि, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि उनका पैसा फंस गया था। हर कोई इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता।"

केबब इस मॉडल ने फिल्म को 20 गुना ज्यादा कमाई करवाई आमिर बोले, "हमने इस फिल्म को यूट्यूब पर सीधे पे पर व्यू मॉडल पर उतारा। इससे ये फायदा हुआ कि दर्शकों ने एक बार फिल्म देखने के लिए 100 रुपये का भुगतान किया। इस मॉडल या कहें प्रयोग ने फिल्म को 20 गुना ज्यादा फायदा कराया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जा रहा है।" आमिर के मुताबिक अच्छी फिल्मों को सिनेमाघरों में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन OTT पर फिल्म को जल्दी लाने से ये मौका छीन जाता है।

बयान OTT से ज्यादा पहुंच है यूट्यूब की- आमिर आमिर ने ये बताया कि उन्हें OTT से कोई दिक्कत नहीं और वो फिल्म यहां लाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि सितारे जमीन पर की डिजिटल रिलीज के लिए आमिर को 125 करोड़ रुपये की रकम का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही वो डील ठुकरा दी और यूट्यूब पर फिल्म रिलीज कर जोखिम लेने से परहमे आमिर कहते हैं, यूट्यूब रोजाना 50-60 करोड़ लोगों तक पहुंचता है, जबकि OTT प्लेटफार्म्स की पहुंच बहुत कम है।