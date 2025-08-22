NewsBytesExplainer: ऑनलाइन गेमिंग वाले कौन-कौनसे प्लेटफॉर्म होंगे बंद, आप कौनसे गेम खेल पाएंगे? जानें हर बात

प्लेटफॉर्म किन-किन प्लेटफॉर्म पर होगा असर? विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रावधान है। यानी इसके दायरे में वे सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म आएंगे, जो पैसे या फीस देकर गेम खिलाते हैं और बदले में जीतने पर बढ़ी हुई राशि या किसी तरह का दूसरा वित्तीय फायदा मिलता है। कानून बनने के बाद लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स, ऑनलाइन रमी, कार्ड गेम्स, पोकर प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन टीम बनाकर सीधा पैसा लगाने वाले गेम नहीं खेल पाएंगे।

समय कब से लागू होगा कानून? विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो गया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार इसे अधिसूचित करेगी। जैसे ही ये अधिसूचित होगा, वैसे ही कानून बन जाएगा। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अगले 3 महीनों के भीतर ये कानून लागू हो सकता है। हालांकि, इस दौरान एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा कानून के कार्यान्वयन से जुड़े नियमों तैयार किए जाएंगे।

असर कदम का ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या होगा असर? देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री करीब 32,000 करोड़ रुपये की है। 2029 तक ये करीब 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती थी, लेकिन इस कदम से उधोग को झटका लगा है। जानकारों का कहना है कि कानून से 2 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। अनुमानों के अनुसार, इस कदम से केंद्र को वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में सालाना लगभग 18,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

प्रतिक्रिया विधेयक पारित होने के बाद प्लेटफॉर्म्स क्या-क्या कदम उठा रहे हैं? ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोबो ने यूजर्स से कहा है कि वो अब पैसे स्वीकार नहीं कर रहा है और खिलाड़ियों को तुरंत अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना रियल मनी गेमिंग कारोबार बंद करने जा रही है। जूपी लूडो ने भी भुगतान खेल बंद कर दिए हैं। इसके अलावा कई प्लेटफॉर्म्स ने नए यूजर रजिस्ट्रेशन रोक दिए हैं।

खिलाड़ी क्या गेम खेलने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? विधेयक में गेम खेलने वालों पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी ना मानकर पीड़ित माना गया है। विधेयक के मुताबिक, गेम खेलने वाला व्यक्ति दोषी नहीं है और उसका मकसद ऐसे लोगों की सुरक्षा करना है। वहीं, मनी गेमिंग चलाने वाली कंपनियों और ऐसे गेम का प्रचार-प्रसार कर रहे सेलिब्रिटी पर भी कार्रवाई होगी। प्लेटफॉर्म्स को वित्तीय लेन-देन की सुविधा देने वालों पर भी कार्रवाई होगी।