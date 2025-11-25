LOADING...
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था (तस्वीर: एक्स/@ImRo45)

रोहित शर्मा बने टी-20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर, जय शाह ने किया ऐलान

लेखन आदर्श कुमार
Nov 25, 2025
07:27 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन 10 साल बाद भारत में किया जा रहा है। भारत के साथ श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी करने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। इसका ऐलान ICC के चेयरमैन जय शाह ने किया। रोहित इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2024 का विश्व कप जीता था।

भारतीय

टी-20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय थे रोहित 

रोहित टी-20 विश्व कप 2024 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 8 मैच में 1 बार नाबाद रहते हुए 257 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 156.70 की रही थी। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन था। उनसे ज्यादा रन सिर्फ रहमानुल्लाह गुरबाज (281) ने बनाए थे। रोहित को छोड़ 2024 विश्व कप में भारत के लिए कोई भी बल्लेबाज 200 रन भी नहीं बना पाया था।

ट्विटर पोस्ट

रोहित के लिए ICC ने साझा किया ये वीडियो 

कप्तान

कप्तान के तौर पर कैसा था रोहित का प्रदर्शन?

रोहित ने कप्तान के तौर पर पहला मुकाबला 2017 में खेला था। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 62 मैच में कप्तानी की, इस दौरान टीम को 49 में जीत और सिर्फ 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। 1 मैच टाई रहा। उनका जीत प्रतिशत 79.03 का रहा। रोहित से ज्यादा सिर्फ विराट कोहली ने भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (71) में कप्तानी की है। उन्होंने 41 मैच में जीत और 28 में हार का सामना किया था।

करियर

रोहित के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर 

रोहित टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 159 मैच की 151 पारियों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 5 शतक और 32 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 121 रन रहा था। उनके अलावा सिर्फ कोहली और बाबर आजम ही अब तक 4,000 से अधिक रन इस प्रारूप में बना पाए हैं।