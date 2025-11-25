रोहित शर्मा बने टी-20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर, जय शाह ने किया ऐलान

टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन 10 साल बाद भारत में किया जा रहा है। भारत के साथ श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी करने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। इसका ऐलान ICC के चेयरमैन जय शाह ने किया। रोहित इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2024 का विश्व कप जीता था।

भारतीय टी-20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय थे रोहित रोहित टी-20 विश्व कप 2024 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 8 मैच में 1 बार नाबाद रहते हुए 257 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 156.70 की रही थी। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन था। उनसे ज्यादा रन सिर्फ रहमानुल्लाह गुरबाज (281) ने बनाए थे। रोहित को छोड़ 2024 विश्व कप में भारत के लिए कोई भी बल्लेबाज 200 रन भी नहीं बना पाया था।

ट्विटर पोस्ट रोहित के लिए ICC ने साझा किया ये वीडियो A two-time @t20worldcup champion, a record-setter across T20 World Cups and now the tournament ambassador for ICC Men's #T20WorldCup 2026 🤩



The one and only 𝑯𝑰𝑻𝑴𝑨𝑵 Rohit Sharma 😎 pic.twitter.com/iAoBJKoAC0 — ICC (@ICC) November 25, 2025

कप्तान कप्तान के तौर पर कैसा था रोहित का प्रदर्शन? रोहित ने कप्तान के तौर पर पहला मुकाबला 2017 में खेला था। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 62 मैच में कप्तानी की, इस दौरान टीम को 49 में जीत और सिर्फ 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। 1 मैच टाई रहा। उनका जीत प्रतिशत 79.03 का रहा। रोहित से ज्यादा सिर्फ विराट कोहली ने भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (71) में कप्तानी की है। उन्होंने 41 मैच में जीत और 28 में हार का सामना किया था।