मेटा करेगी गूगल की AI चिप्स का उपयोग, एनवीडिया के शेयरों को लगा झटका

क्या है खबर?

मेटा अपने डाटा सेंटर्स में गूगल के टेंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स का इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ बातचीत कर रही है। यह सौदा अरबों रुपये का हो सकता है और वह 2027 में टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPU) का इस्तेमाल कर सकती है। इस खबर उससे जुड़ी कंपनी के शेयरों पर प्रभाव पड़ा है। चिप निर्माता एनवीडिया के शेयर में 2.7 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जबकि दूसरी तरफ अल्फाबेट के शेयरों में इतनी ही तेजी आई है।