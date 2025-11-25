मेटा करेगी गूगल की AI चिप्स का उपयोग, एनवीडिया के शेयरों को लगा झटका
क्या है खबर?
मेटा अपने डाटा सेंटर्स में गूगल के टेंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स का इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ बातचीत कर रही है। यह सौदा अरबों रुपये का हो सकता है और वह 2027 में टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPU) का इस्तेमाल कर सकती है। इस खबर उससे जुड़ी कंपनी के शेयरों पर प्रभाव पड़ा है। चिप निर्माता एनवीडिया के शेयर में 2.7 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जबकि दूसरी तरफ अल्फाबेट के शेयरों में इतनी ही तेजी आई है।
विकल्प
एनवीडिया की जगह सस्ता विकल्प देगी गूगल
गूगल के साथ यह समझौता उसके टेंसर चिप्स को एनवीडिया के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बना सकता है, जो वर्तमान में AI कंप्यूटिंग शक्ति के लिए स्वर्ण मानक हैं। यह मेटा के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, जो 2022 से एनवीडिया के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक रहा है। इसने 3 सालों में अमेरिकी बुनियादी ढांचे और नौकरियों में 600 अरब डॉलर (52,800 अरब रुपये) के निवेश की भी घोषणा की है, जिसमें AI डाटा सेंटर भी शामिल हैं।
असर
एनवीडिया के बाजार पर क्या पड़ेगा असर?
गूगल अपने TPU को उच्च सुरक्षा मानकों वाली कंपनियों के लिए एनवीडिया चिप्स के एक सस्ते विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। इस तकनीकी दिग्गज को इस व्यवसाय से चिप निर्माता के राजस्व का 10 फीसदी हिस्सा मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि गूगल पहले से ही एंथ्रोपिक PBC को 10 लाख तक टेंसर चिप्स की आपूर्ति करता है, जिसे सीपोर्ट के विश्लेषक जे गोल्डबर्ग ने TPU के लिए वास्तव में शक्तिशाली सत्यापन कहा है।