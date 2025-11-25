अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, कहा- उचित समय पर करेंगे जवाबी कार्रवाई

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने क्षेत्र में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला इस्लामाबाद के सैन्य शासन की विफलता को दर्शाता है और अपने हवाई क्षेत्र, क्षेत्र और नागरिकों की रक्षा करना अफगानिस्तान का वैध अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करेगा।

प्रतिक्रिया अफगानिस्तान ने क्या दी प्रतिक्रिया? प्रवक्ता मुजाहिद ने एक्स पर लिखा, 'पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला हैं और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हैं।' उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तानी सेना की इन कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होगा। इससे सिर्फ यह साबित होता है कि दोषपूर्ण खुफिया जानकारी से प्रेरित ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के सैन्य शासन की लगातार जारी नाकामियों को उजागर करते हैं।'

चेतावनी अफगानिस्तान ने दी सीधी चेतावनी प्रवक्ता मुजाहिद ने पाकिस्तानी हमलों की निंदा करते हुए पाकिस्तान को उचित कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने एक्स पर आगे लिखा, 'अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात इस उल्लंघन और आक्रामकता की कड़ी निंदा करता है और इस बात पर जोर देता है कि अपने हवाई क्षेत्र, भूभाग और नागरिकों की रक्षा करना उसका वैध अधिकार है और वह इसकी तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान की ओर से अब उचित समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।'