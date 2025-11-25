महिंद्रा ने लॉन्च किया अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्टेशन, जानिए क्या-क्या मिलेगी सुविधा 

महिंद्रा ने अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया गया है

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देशभर में 250 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, जो 180kW तक की क्षमता का सपोर्ट करते हैं। इनमें से 2 अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्टेशन (चार्ज_इन) हैं, जिनका उद्घाटन किया गया है। ये बैंगलोर में NH 75 पर होसकोटे और दिल्ली के पास NH44 पर मुरथल में स्थित हैं। कंपनी का 2027 के अंत तक 1,000 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है।