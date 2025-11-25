महिंद्रा ने लॉन्च किया अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्टेशन, जानिए क्या-क्या मिलेगी सुविधा
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देशभर में 250 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, जो 180kW तक की क्षमता का सपोर्ट करते हैं। इनमें से 2 अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्टेशन (चार्ज_इन) हैं, जिनका उद्घाटन किया गया है। ये बैंगलोर में NH 75 पर होसकोटे और दिल्ली के पास NH44 पर मुरथल में स्थित हैं। कंपनी का 2027 के अंत तक 1,000 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है।
स्थापना
कहां किए जाएंगे स्थापित?
248 और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्टेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इन्हें प्रमुख हाईवे कॉरिडोर के किनारे स्थापित किया जाएगा। हर EV चार्जिंग स्टेशन रेस्टोरेंट और कैफे जैसी सुविधाओं के पास स्थित होगा, ताकि यात्रियों को अपनी इलेक्ट्रिक कार के रिचार्ज होने तक खाली बैठकर इंतजार न करना पड़े। कंपनी की BE 6, XEV 9e और आने वाली अन्य इलेक्ट्रिक SUVs को अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर केवल 20 मिनट में 20-80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकेगा।
पहुंच
इस ऐप से नेटवर्क तक पहुंच होगी आसान
अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशंस को खोजने, चार्ज करने और भुगतान करने के लिए महिंद्रा की 'Me4U' ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक कारों के मालिक 'चार्ज_इन बाय महिंद्रा' ऐप के जरिए चार्जिंग नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। परिचालन योजना में ड्यूल-गन चार्जर शामिल हैं, जो एक ही स्थान पर 2 कनेक्टर वाली 2 यूनिट्स के माध्यम से 4 इलेक्ट्रिक वाहनों को एक साथ चार्ज करने में सक्षम बनाते हैं।