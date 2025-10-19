ट्रंप की टैरिफ नीतियों का असर सामने आया, भारत का अमेरिका को निर्यात घटा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का असर सामने आने लगा है। सितंबर महीने में भारत का अमेरिका को निर्यात घट गया है। वहीं, अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों को निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में भारत से अमेरिका को निर्यात में 11.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। अब ये कम होकर 5.5 अरब डॉलर रह गया है।

आंकड़े अगस्त में 7 प्रतिशत बढ़ा था निर्यात रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में भारत का अमेरिका को निर्यात 7 प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन सितंबर में गिर गया है। जानकारों का कहना है कि टैरिफ का वास्तविक असर अगले कुछ और महीनों में नजर आएगा, क्योंकि निर्यातकों ने टैरिफ में बढ़ोतरी से पहले ही शिपमेंट बुक कर दिए थे। अगर ऐसा नहीं होता, तो गिरावट का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता था। बता दें कि सितंबर ऐसा पहला पूरा महीना है, जिसमें टैरिफ प्रभावी रहे।

अन्य देश UAE और चीन को निर्यात में बढ़ोतरी इस बीच गैर-अमेरिकी बाजारों में सितंबर में निर्यात में 10.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में ये बढ़ोतरी 6.6 प्रतिशत थी। इसी वजह से भारत के कुल निर्यात में 6.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वृद्धि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और चीन को निर्यात में हुई है। UAE को निर्यात में 24.33 प्रतिशत और चीन को 34.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, इन दोनों देशों से आयात भी बढ़ा है।

घाटा व्यापार घाटा बीते एक साल के उच्च स्तर पर पहुंचा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सोने, चांदी और उर्वरक आयात में तेजी के चलते व्यापार घाटा बढ़कर 31.15 अरब डॉलर हो गया है। ये बीते करीब एक साल में सबसे बड़ा व्यापार घाटा है। भारत का कुल आयात 16.6 प्रतिशत बढ़कर 68.53 बिलियन डॉलर हो गया है। एक साल पहले सितंबर में ये 58.74 बिलियन डॉलर था। आयात में बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह सोने-चांदी जैसी धातुओं की रिकॉर्ड कीमत को माना जा रहा है।