विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में अब तक 6,400 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

विदेशी निवेशकों ने किया 6,480 करोड़ रुपये का निवेश, 3 महीने बाद बदली सोच

क्या है खबर?

पिछले तीन महीनों से बिकवाली पर जोर दे रहे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) ने अक्टूबर में खरीद पर जोर दिया है। इस महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 6,480 करोड़ रुपये का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, हाल के दिनों में लगातार विदेशी निवेशकों की निकासी के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। FPI ने सितंबर में 23,885 करोड़ रुपये, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपये और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये निकाले।