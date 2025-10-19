विदेशी निवेशकों ने किया 6,480 करोड़ रुपये का निवेश, 3 महीने बाद बदली सोच
क्या है खबर?
पिछले तीन महीनों से बिकवाली पर जोर दे रहे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) ने अक्टूबर में खरीद पर जोर दिया है। इस महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 6,480 करोड़ रुपये का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, हाल के दिनों में लगातार विदेशी निवेशकों की निकासी के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। FPI ने सितंबर में 23,885 करोड़ रुपये, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपये और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये निकाले।
कारण
इस कारण बाजार में हुआ निवेश
अक्टूबर में नए सिरे से हुआ निवेश धारणा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है और वैश्विक निवेशकों के बीच भारतीय बाजारों के प्रति नए विश्वास को दर्शाता है। मॉर्निंगस्टार इंवेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के प्रमुख प्रबंधक अनुसंधान हिमांशु श्रीवास्तव के अनुसार, उभरते बाजारों में भारत की वृहद पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। इसमें स्थिर विकास, प्रबंधनीय मुद्रास्फीति और लचीली घरेलू मांग देश को अलग पहचान दिलाने में मदद कर रही है।
निकासी
अब तक कितनी हुई निकासी?
जियोजित इंवेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि FPI की रणनीति में इस बदलाव का मुख्य कारण भारत और अन्य बाजारों के बीच मूल्यांकन अंतर में कमी है। एंजेल वन के वरिष्ठ फंडामेंटल विश्लेषक वकार जावेद खान ने बताया कि हालिया निवेश प्रवाह को अमेरिका और भारत के बीच व्यापार तनाव में कमी के कारण हुआ है। हालिया निवेश के बावजूद FPI ने 2025 में अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं।