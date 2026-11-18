भारत ने APEC में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसका अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी ने समर्थन भी किया है।

हालांकि, भारत को अभी तक सदस्यता नहीं मिली है। इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि भारत की सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती है, जबकि APEC के सभी मौजूदा सदस्य देश प्रशांत महासागर से सटे हैं।

नवंबर 2011 में भारत को पहली बार एक पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था।