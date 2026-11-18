द डेली स्टार के मुताबिक, बांग्लादेश में प्रतिबंधित अवामी लीग के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधि के आरोप में गिरफ्तार किया था।

इसकी खबर जैसे फैली, लीग और उससे जुड़े छात्र लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मस्जिद से ऐलान करके लोगों को तुंगीपाड़ा थाने पहुंचने को कहा।

इसके बाद भीड़ ने जुलूस की शक्ल में पहुंचकर थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। कम से कम पुलिस के 3 वाहन जलकर खाक हुए हैं।