महेंद्र सिंह धोनी के IPL से संन्यास पर रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी ने दी भावुक विदाई

महेंद्र सिंह धोनी के IPL से संन्यास: रोहित, बुमराह और वैभव सूर्यवंशी ने दी भावुक विदाई

लेखन भारत शर्मा 11:33 am Nov 18, 202611:33 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को अलविदा कह दिया है। CSK ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक पुष्टि की। वह अब CSK में टीम मेंटर की भूमिका निभाएंगे। धोनी के संन्यास की घोषणा के बाद क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों और युवा खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके साथ बिताए पलों को याद किया।