प्रमाणपत्र के अनुसार, 'ये प्रेम मोल लिया' की अवधि 173 मिनट है, जिसका मतलब हुआ कि यह 2 घंटे और 53 मिनट तक दर्शकों का मनोरंजन करेगी।

'हम आपके हैं कौन है' (3 घंटे और 13 मिनट) और 'मैंने प्यार किया' (3 घंटे और 4 मिनट) के बाद, यह सूरज के करियर की तीसरी सबसे लंबी फिल्म होगी।

राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।