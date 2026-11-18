भगवान राम पर जावेद अख्तर का बड़ा बयान

जावेद अख्तर बोले- हर भारतीय के खून में हैं राम, चाहे फिर धर्म कोई भी हो

लेखन नेहा शर्मा 11:20 am Nov 18, 202611:20 am

क्या है खबर?

मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति में भगवान राम के महत्व को रेखांकित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि धर्म की सीमाओं से परे, हर भारतीय के खून में राम हैं। हालांकि, अपनी बात रखने से पहले अख्तर ने यह भी स्पष्ट किया कि राम को लेकर उनके ये शब्द शायद कुछ लोगों को नाराज कर सकते हैं या उन्हें चुभ सकते हैं।