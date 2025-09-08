वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भारत पर लगाए गए टैरिफ का किया समर्थन, कहा- ट्रंप का विचार सही

बयान जेलेंस्की ने क्या दिया बयान? ACB न्यूज के साथ साक्षात्कार में जब उनके पूछा गया कि क्या उन्होंने चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात देखी और क्या भारत पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की योजना उल्टी पड़ सकती है, तो जेलेंस्की ने कहा, "मुझे लगता है कि रूस के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक सौदे जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ और अन्य प्रतिबंध लगाने का विचार सही है। इससे रूस की ताकत कमजोर होगी।"

आवश्यकता जेलेंस्की ने बताई पुतिन पर अतिरिक्त दबाव की जरूरत जेलेंस्की ने कहा, "हमें पुतिन पर अतिरिक्त दबाव की जरूरत है। हमें अमेरिका से दबाव की जरूरत है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय देशों के बारे में सही हैं। मैं सभी साझेदारों का आभारी हूं, लेकिन उनमें से कुछ तेल और रूसी गैस खरीदना जारी रखे हुए हैं। यह उचित नहीं है इसलिए हमें रूस से किसी भी प्रकार की ऊर्जा खरीद बंद करनी होगी। रूस से व्यापार जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ का विचार सही है।"

जोर जेलेंस्की ने कही रूस का हथियार छीनने की बात जेलेंस्की ने कहा, "रूस का ऊर्जा व्यापार यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसका प्रमुख हथियार है। ऐसे में रूस को रोकने के लिए उसका हथियार छीनना होगा। ऊर्जा ही उसका हथियार है।" अलास्का में ट्रंप के साथ मुलाकत में पुतिन के भव्य स्वागत पर उन्होंने कहा, "यह दुख की बात है कि यूक्रेन वहां नहीं था। ट्रंप ने पुतिन को वह दिया जो वह चाहते थे। वह अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे और सभी को दिखाना चाहते थे।"

अस्वीकार जेलेंस्की ने अस्वीकार किया पुतिन का वार्ता का निमंत्रण जेलेंस्की ने पुतिन के वार्ता के लिए मास्को आने का निमंत्रण अस्वीकार करते हुए कहा, "वह (पुतिन) कीव आ सकते हैं, लेकिन मैं मास्को नहीं जा सकता। मेरा देश मिसाइलों के अधीन है।" उनकी टिप्पणी ट्रंप द्वारा रविवार को रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की धमकी देने से पहले आई है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें 800 ड्रोन दागे गए थे। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई।