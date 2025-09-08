ऑस्ट्रेलियाई महिला ने जहरीला मशरूम खिलाकर सास-ससुर और मौसी को मारा, उम्रकैद की सजा हुई
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने अपने सास-ससुर और मौसी को खाने में जहरीले मशरूम खिलाकर मार डाला, जिसके बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। महिला का नाम एरिन पीटरसन है, जिसे वेलिंगटन बीफ लंच में जहरीले मशरूम मिलाकर 3 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया है। महिला पर जहरीला पास्ता, चिकन करी और सैंडविच रैप का उपयोग करके अपने पति की साइमन भी हत्या करने की कोशिश का भी आरोप है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीटरसन और साइमन के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। दोनों अलग थे, लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए दिए जाने वाले पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। इस बीच जुलाई 2023 में पीटरसन ने ससुराल को दोपहर के भोजन पर बुलाया था। दावत में साइमन के बुजुर्ग माता-पिता, साइमन की मौसी और उनके पति चर्च के पादरी शामिल थे। दावत में साइमन को भी आना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।
जांच
दावत के एक हफ्ते बाद हुई मौत
साइमन के बुजुर्ग माता-पिता और मौसी के अंगों ने दावत के एक हफ्ते बाद काम करना बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। खाने में डेथ कैप मशरूम था, जो घातक कवक है। चर्च के पादरी अस्पताल में भर्ती थे, जो मुश्किल से ठीक हुए। उन्होंने कोर्ट में पीटरसन के खिलाफ गवाही दी थी। कोर्ट ने जुलाई में पीटरसन को हत्या का दोषी पाया था और अब उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्हें 33 वर्ष बाद पैरोल मिल सकेगी।