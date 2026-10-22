अमेरिका पश्चिम एशिया से राजनयिक और सैन्य उपस्थिति कम कर रहा है

अमेरिका ने पश्चिम एशिया से राजनयिकों की संख्या कम की, क्या फिर होगा ईरान पर हमला?

लेखन आबिद खान 12:26 pm Oct 22, 202612:26 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है। खबरें हैं कि अमेरिकी सेना ने हाल के दिनों में चुपचाप इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और राजनयिक उपस्थिति कम कर दी है। मामले से जुड़े 2 अमेरिकी अधिकारियों ने NBC न्यूज को बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग इस क्षेत्र में कई राजनयिकों की संख्या में कमी का आदेश दे रहा है।