ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की धमकी दी, बोले- जल्द वहां पहुंच सकते हैं

ट्रंप ने कहा, "हम पिकैक्स में हर गतिविधि में शामिल हर व्यक्ति को जानते हैं, हम ईरान में हर जगह गतिविधि में शामिल हर व्यक्ति को जानते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, तो हम उन पर हमला करेंगे, हम उन पर कड़ा प्रहार करेंगे।"

साथ ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ महीनों से चल रहे सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था।