टेंपल की प्री-बुकिंग 1 नवंबर से होगी शुरू

दीपिंदर गोयल के हेल्थ ट्रैकर टेंपल की प्री-बुकिंग 1 नवंबर से होगी शुरू

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:34 pm Oct 21, 202609:34 pm

क्या है खबर?

जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने अपने नए हेल्थ ट्रैकर टेंपल की प्री-बुकिंग को लेकर तारीख का ऐलान किया है। ग्राहक 1 नवंबर, 2026 से इस डिवाइस को ऑर्डर कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, हर ट्रैकर को ऑर्डर मिलने के बाद तैयार किया जाएगा। इसकी शिपिंग 2027 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। टेंपल को 6 रंगों (ट्रू गोल्ड, रोज गोल्ड, ब्लैक मिरर, रियल जेड, डीप ब्लू और पर्पल फंक) में पेश करने की तैयारी है।