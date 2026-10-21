AI ने खोजीं PHP की बड़ी सुरक्षा खामियां

AI ने खोजीं PHP की बड़ी सुरक्षा खामियां, दुनियाभर की वेबसाइटों पर खतरा

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:51 pm Oct 21, 202609:51 pm

क्या है खबर?

इंटरनेट पर चलने वाली कई वेबसाइटों की सुरक्षा को लेकर दुनियाभर में चिंता बढ़ गई है। PHP नाम की प्रोग्रामिंग भाषा में 2 बहुत गंभीर सुरक्षा खामियां सामने आई हैं। कई देशों की सरकारी एजेंसियों ने वेबसाइट संचालकों को जल्द से जल्द इन्हें ठीक करने की सलाह दी है। जिन संस्थानों के लिए तुरंत सुधार करना संभव नहीं है, उन्हें अपनी वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद रखने पर विचार करने को कहा गया है।