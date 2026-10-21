न्यूजीलैंड बनाम भारत: पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी कड़ी टक्कर 

फिन एलन ने मार्च 2025 के बाद न्यूजीलैंड में कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है। ये खिलाड़ी पावरप्ले में खतरनाक साबित हो सकता है।

टी-20 क्रिकेट में उनकी स्ट्राइक रेट 175.85 की है।

भारतीय टीम पावरप्ले में अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जता सकती है। भुवनेश्वर ने टी-20 क्रिकेट में एलन को 5 गेंदों में 2 बार आउट किया है।

ऐसे में दोनों के बीच मुकाबले के शुरुआती ओवरों में दिलचस्प भिड़ंत देखने को मिल सकती है।