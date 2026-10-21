दक्षिण अफ्रीका की पकड़ मैच में मजबूत हो गई है (फाइल तस्वीर)

दूसरा टेस्ट: चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका की मजबूत पकड़, हार की कगार पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया

लेखन आदर्श कुमार 09:47 pm Oct 21, 202609:47 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। दिन का खेल समाप्त होने तक ट्रेविस हेड (87*) और स्कॉट बोलैंड (2*) क्रीज पर मौजूद थे। कंगारू टीम फॉलोऑन खेलने उतरी है और अभी भी टीम 170 रन से पीछे है। दूसरी पारी में उसने 4 विकेट खोकर 156 रन बनाए हैं। ऐसे में आइए चौथे दिन के खेल पर एक नजर डाल लेते हैं।