अमेरिका ने 7 और देशों के नागरिकों पर लगाए प्रवेश प्रतिबंध, 15 देशों पर आंशिक पाबंदी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 और देशों और फिलिस्तीन के नागरिकों के अमेरिका आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा 15 अन्य देशों पर भी प्रवेश से जुड़े नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कमजोर जांच प्रणाली और इन देशों के नागरिको द्वारा वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी देश न छोड़ने जैसे कारणों का हवाला दिया।

प्रतिबंध किन देशों के नागरिक अब नहीं जा सकेंगे अमेरिका? व्हाइट हाउस की अनुसार, नए आदेश के तहत 5 देशों- बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज रखने वाले (विशेष रूप से फिलिस्तीन के नागरिक) भी इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा लाओस और सिएरा लियोन पर भी पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिन पर पहले आंशिक प्रवेश प्रतिबंध लागू थे।

आंशिक प्रतिबंध इन 15 देशों पर लगे आंशिक प्रतिबंध, तुर्कमेनिस्तान को मिली राहत ट्रंप प्रशासन ने अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोटे डी आइवर, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे पर नए आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं, बुरुंडी, क्यूबा, ​​टोगो और वेनेजुएला के नागरिकों पर पहले से लगे आंशिक प्रवेश प्रतिबंध जारी रहेंगे। तुर्कमेनिस्तान को नए आदेश के तहत आंशिक छूट मिली है। इस घोषणा के तहत तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों के लिए गैर-अप्रवासी वीजा पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

वजह व्हाइट हाउस ने बताई फैसले की वजह व्हाइट हाउस ने बताया कि आतंकवादी गतिविधियों, आंतरिक संघर्ष और वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने की उच्च दर फैसले की प्रमुख वजह है। गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार, बुर्किना फासो, माली, नाइजर और नाइजीरिया जैसे देशों को आतंकवादी खतरों के लिए चिह्नित किया गया, जबकि अन्य देशों को वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने की उच्च दर के लिए चिह्नित किया गया था। ये नए नियम 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे।

देश अमेरिका ने 39 देशों पर लगाए प्रतिबंध नए आदेश के बाद अमेरिका द्वारा यात्रा प्रतिबंध या प्रवेश प्रतिबंध लगाए गए देशों की संख्या 39 हो गई है। अमेरिका पहले ही 12 देशों- अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा चुका है। तब अमेरिका ने कहा था कि ये प्रतिबंध उन विदेशी नागरिकों का प्रवेश रोकने के लिए जरूरी हैं, जिनसे उत्पन्न जोखिमों का आकलन करने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है।