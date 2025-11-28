वाशिंगटन गोलीबारी में घायल नेशनल गार्ड की महिला सदस्य की मौत, ट्रंप ने पुष्टि की
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार शाम को बताया कि वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में घायल नेशनल गार्ड की महिला सदस्य की मौत हो गई है। उन्होंने थैक्सगिविंग डे पर मृतक नेशनल गार्ड सदस्य और अमेरिकी सेना विशेषज्ञ 20 वर्षीय सारा बेकस्ट्रॉम को बेहद सम्मानित, युवा और शानदार इंसान बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि हमले में घायल एक अन्य गार्ड सदस्य, 24 वर्षीय एंड्रयू वोल्फ की हालत गंभीर बनी हुई है।
गोलीबारी
सारा को सिर में लगी थी गोली
बेकस्ट्रॉम के पिता गैरी बेकस्ट्रॉम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उनकी बेटी की चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनका इलाज संभव नहीं था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बेकस्ट्रॉम को सिर में गोली लगी थी। ट्रंप ने दूसरे जवान वोल्फ को लेकर कहा कि वह जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है और उसकी हालत बहुत खराब है। वाशिंगटन के संघीय अभियोजक अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो ने बैकस्ट्रॉम की मौत को सर्वोच्च बलिदान बताया।
जांच
पकड़ा गया हमलावर CIA में रहा है
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी को अंजाम देने वाला 29 वर्षीय अफगान शरणार्थी रहमानुल्लाह लकनवाल अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) की सबसे गोपनीय अफगान लड़ाकू इकाइयों में से एक में रह चुका है। उसने जीरो यूनिट्स में काम किया, जो CIA समर्थित स्ट्राइक टीमें हैं। उन्होंने तालिबान से लड़ाई लड़ी और बाद में 2021 के अमेरिकी वापसी के अंतिम दिनों में काबुल हवाई अड्डे को सुरक्षित किया था। लकनवाल 2021 में 'ऑपरेशन एलाइज वेलकम' के जरिए अमेरिका पहुंचा था।