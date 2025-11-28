वाशिंगटन गोलीबारी में घायल नेशनल गार्ड की महिला सदस्य की मौत, ट्रंप ने पुष्टि की

वाशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी में नेशनल गार्ड्स की सदस्य सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई है

लेखन गजेंद्र 09:58 am Nov 28, 202509:58 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार शाम को बताया कि वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में घायल नेशनल गार्ड की महिला सदस्य की मौत हो गई है। उन्होंने थैक्सगिविंग डे पर मृतक नेशनल गार्ड सदस्य और अमेरिकी सेना विशेषज्ञ 20 वर्षीय सारा बेकस्ट्रॉम को बेहद सम्मानित, युवा और शानदार इंसान बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि हमले में घायल एक अन्य गार्ड सदस्य, 24 वर्षीय एंड्रयू वोल्फ की हालत गंभीर बनी हुई है।