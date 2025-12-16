LOADING...
अमेरिकी सेना ने प्रशांत महासागर में 3 नावों पर हवाई हमला किया, 8 की मौत
लेखन गजेंद्र
Dec 16, 2025
02:07 pm
क्या है खबर?

अमेरिका की सेना ने एक बार फिर पूर्वी प्रशांत महासागर में 3 नावों पर हवाई हमला किया है, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। सेना के मुताबिक, तीनों नावों से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। सेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये हमले 'निर्दिष्ट आतंकवादी संगठनों' को निशाना बनाकर किए गए, जिनमें पहले जहाज में 3, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 लोग मारे गए हैं। इसमें ड्रग तस्करी का कोई सबूत नहीं दिया गया है।

युद्ध मंत्री पीट हेगसेट के निर्देश पर हुआ हमला

अमेरिकी दक्षिणी कमान ने एक्स पर लिखा, 'युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ के निर्देश पर, संयुक्त टास्क फोर्स सदर्न स्पीयर ने अंतरराष्ट्रीय पानी में आतंकवादी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे 3 जहाजों पर घातक हमले किए। इंटेलिजेंस ने पुष्टि की कि जहाज पूर्वी प्रशांत महासागर में जाने-माने नशीले पदार्थों की तस्करी के रास्तों से गुज़र रहे थे और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। इन कार्रवाईयों के दौरान कुल आठ पुरुष नार्को-आतंकवादी मारे गए।'

