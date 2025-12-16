अमेरिकी सेना ने प्रशांत महासागर में 3 नावों पर हवाई हमला किया, 8 की मौत

अमेरिकी सेना ने प्रशांत महासागर में नावों पर हमला किया

लेखन गजेंद्र 02:07 pm Dec 16, 202502:07 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की सेना ने एक बार फिर पूर्वी प्रशांत महासागर में 3 नावों पर हवाई हमला किया है, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। सेना के मुताबिक, तीनों नावों से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। सेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये हमले 'निर्दिष्ट आतंकवादी संगठनों' को निशाना बनाकर किए गए, जिनमें पहले जहाज में 3, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 लोग मारे गए हैं। इसमें ड्रग तस्करी का कोई सबूत नहीं दिया गया है।