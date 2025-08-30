NewsBytesExplainer: कोर्ट के फैसले के बाद क्या रद्द होंगे टैरिफ? ट्रंप के पास क्या-क्या हैं विकल्प?

टैरिफ के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की एक कोर्ट ने टैरिफ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। हालांकि, कोर्ट ने तुरंत टैरिफ पर रोक नहीं लगाई है। आइए जानते हैं फैसला क्या है और इसका क्या असर होगा।

टैरिफ कोर्ट ने ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया कोर्ट ने ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि अमेरिकी संविधान ने कांग्रेस को अन्य देशों के साथ व्यापार को विनियमित करने के विशेष अधिकार दिए हैं और यह राष्ट्रपति के अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के अधिकार क्षेत्र से प्रभावित नहीं है। फैसले में कहा गया है, "संविधान द्वारा टैरिफ जैसे टैक्स लगाने की कांग्रेस की मुख्य शक्ति विशेष रूप से विधायिका को सौंपी गई है। टैरिफ कांग्रेस की एक मुख्य शक्ति है।"

जानकारी तो क्या टैरिफ पर रोक लग गई है? कोर्ट ने अपने फैसले को 14 अक्टूबर तक लागू नहीं करने पर सहमति जताई है। यानी कम से कम 14 अक्टूबर तक तो टैरिफ जारी रहेंगे। कोर्ट ने ये समय राष्ट्रपति को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए दिया है।

मामला टैरिफ का मामला कोर्ट कैसे पहुंचा? कोर्ट ने ये फैसला 2 मामलों पर सुनवाई के बाद सुनाया है। इनमें से एक मामला कई छोटे कारोबारियों द्वारा और दूसरा कई अमेरिकी राज्यों ने दायर किया था। ये मुकदमे तब दायर किए गए थे, जब इसी साल अप्रैल में ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पारित कर दुनिया के हर देश पर 10 प्रतिशत का बेस टैरिफ लगाया था। इसके अलावा दर्जनों अन्य देशों पर भी अलग-अलग टैरिफ लगाया गया था।

क्षेत्र कोर्ट का फैसला किन टैरिफ पर लागू नहीं होगा? कोर्ट का ये फैसला अप्रैल में लगाए गए पारस्परिक टैरिफ पर लागू होगा। इसके अलावा चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए अलग-अलग टैरिफ पर भी ये लागू होता है, जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने IEEPA कानून से मिली आपातकालीन शक्तियों का हवाला देकर लागू किया था। ये फैसला स्टील और एल्युमीनियम पर लगे टैरिफ पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा ये फैसला उस टैरिफ पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर लगाया था।

असर फैसले का क्या होगा असर? जानकारों का मानना है कि फैसले से ट्रंप की आगे टैरिफ लगाने की क्षमता कमजोर हो सकती है। इससे विदेशी सरकारें अमेरिकी दबाव के खिलाफ ज्यादा सख्ती अपनी सकती है या पुराने समझौतों पर पुनर्विचार की मांग कर सकती हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन को वसूले गए कुछ टैरिफ वापस भी करने पड़ सकते हैं, जिससे अमेरिकी राजकोष को आर्थिक नुकसान होगा। जुलाई तक टैरिफ से सरकार को 159 अरब डॉलर की कमाई हो चुकी है।