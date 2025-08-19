यूक्रेन की अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के लिए 83.5 लाख करोड़ रुपये के हथियार सौदे की पेशकश 

हथियार

यूक्रेन कौन से हथियार चाहता है?

रिपोर्ट के मुताबिक, अभी यह सामने नहीं आया है कि यूक्रेन सौदे के तहत किन हथियारों को खरीदना चाहता है, लेकिन कीव ने अपने शहरों और जरूरी बुनियादी ढांचों की रक्षा के लिए 10 अमेरिकी निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां, मिसाइलें और अन्य उपकरण खरीदने की इच्छा जताई है। इसके अलावा ड्रोन सौदे में कितनी खरीद या निवेश होगा, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। कीव इस योजना को अपने घरेलू रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम मानता है।