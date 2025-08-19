यूक्रेन की अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के लिए 83.5 लाख करोड़ रुपये के हथियार सौदे की पेशकश
क्या है खबर?
अगर यूक्रेन का रूस से शांति समझौता हो जाता है, तो राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बड़ा हथियार सौदा करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों के लिए 83.50 लाख करोड़ रुपये (100 अरब डॉलर) के रक्षा पैकेज का प्रस्ताव रखा है, जिसका वित्तपोषण यूरोप करेगा। साथ ही वाशिंगटन यूक्रेनी कंपनियों के साथ ड्रोन उत्पादन के लिए 41.75 लाख करोड़ रुपये (50 अरब डॉलर) का समझौता भी करेंगे।
प्रस्ताव
कीव ने साझा किया है प्रस्ताव
रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव की पहले कोई जानकारी नहीं थी। ये सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक से पहले यूरोपीय सहयोगियों के साथ बातचीत के बिंदुओं में शामिल किया है। इस प्रस्ताव को यूक्रेन ने अमेरिका के साथ साझा किया है। व्हाइट हाउस की बैठक में ट्रंप ने जेलेंस्की को आश्वासन दिया कि वाशिंगटन रूस के साथ किसी भी अंतिम शांति समझौते के तहत यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने में अपनी भूमिका निभाएगा।
हथियार
यूक्रेन कौन से हथियार चाहता है?
रिपोर्ट के मुताबिक, अभी यह सामने नहीं आया है कि यूक्रेन सौदे के तहत किन हथियारों को खरीदना चाहता है, लेकिन कीव ने अपने शहरों और जरूरी बुनियादी ढांचों की रक्षा के लिए 10 अमेरिकी निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां, मिसाइलें और अन्य उपकरण खरीदने की इच्छा जताई है। इसके अलावा ड्रोन सौदे में कितनी खरीद या निवेश होगा, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। कीव इस योजना को अपने घरेलू रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम मानता है।
बैठक
यूक्रेन ने पुतिन का प्रस्ताव ठुकराया
रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन ने अलास्का की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा ट्रंप को दिए गए उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, जिसमें यूक्रेन द्वारा आंशिक रूप से कब्जे वाले पूर्वी क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुंगास्क से सैनिकों को वापस बुलाने पर शेष सीमावर्ती क्षेत्र को स्थिर करने की बात थी। यूक्रेन ने कहा कि ऐसा करने से रूसी सेना नीपर शहर की ओर आसानी और तेजी से बढ़ सकेगी और हमले करेंगे।