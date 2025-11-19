यूट्यूब पर गुनगुनाकर गाना खोजने की सुविधा मिलती है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गुनगुनाकर या सिटी बजाकर यूट्यूब पर खोज सकते हैं मनपसंद गाना, जानिए क्या है तरीका

क्या है खबर?

कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में किसी गाने की धुन चल रही होती है, लेकिन उसके बोल याद नहीं आते हैं। काफी प्रयास करने के बाद भी आप गाने का पता नहीं लगा पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका जहन उसी में अटका रहता है और तब तक आपको चैन नहीं मिलता, जब तक उस गाने को खोज न लें। यूट्यूब का फीचर आपकी इस समस्या को दूर सकता है। आइये जानते हैं कैसे यह उपयोगी है।