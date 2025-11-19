गुनगुनाकर या सिटी बजाकर यूट्यूब पर खोज सकते हैं मनपसंद गाना, जानिए क्या है तरीका
क्या है खबर?
कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में किसी गाने की धुन चल रही होती है, लेकिन उसके बोल याद नहीं आते हैं। काफी प्रयास करने के बाद भी आप गाने का पता नहीं लगा पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका जहन उसी में अटका रहता है और तब तक आपको चैन नहीं मिलता, जब तक उस गाने को खोज न लें। यूट्यूब का फीचर आपकी इस समस्या को दूर सकता है। आइये जानते हैं कैसे यह उपयोगी है।
फीचर
गूगल सर्च जैसी ही है यह सुविधा
इस फीचर के जरिए आप यूट्यूब पर गुनगुनाकर या सीटी बजाकर अपना मनपसंद गाना खोज सकते हैं। यह गूगल सर्च के 'ह्यूम-टू-सर्च' फीचर जैसा ही है। यह गूगल ऐप और गूगल असिस्टेंट पर भी उपलब्ध है। इसका उपयोग करने के लिए यूट्यूब ऐप खोलें और ऊपर दाईं तरफ सर्च वाले आइकन पर टैप करें। अब सर्च बार के पास दिखने वाले माइक के आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद आप गाना गाने के साथ गुनगुना या सीटी बजा सकते हैं।
तरीका
इस तरह करें इस्तेमाल
आपकी आवाज सुनने के बाद प्लेटफॉर्म आपकी आवाज को पहचानेगा और आपको गानों की एक सूची दिखाएगा। इनमें आपको मनचाहा गाना मिल जाएगा और आप सुनना शुरू कर सकते हैं। अगर, इस सूची में वह गाना नहीं मिलता है तो आप एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहरा कर दोबारा कोशिश कर सकते हैं। यह ध्यान में रखें कि इस फीचर के लिए यूट्यूब को माइक्रोफोन की परमिशन देनी होगी। इसे चाहे तो बाद में बंद कर सकते हैं।