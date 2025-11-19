काजोल ने किराए पर उठाई प्रॉपर्टी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kajol)

काजोल ने किराए पर दी गोरेगांव वाली प्रॉपर्टी, हर महीने करेंगी लाखों की कमाई

लेखन ज्योति सिंह 07:07 pm Nov 19, 202507:07 pm

क्या है खबर?

फिल्मी जगत में सितारों के घर खरीदने और बेचने से जुड़ी जानकारियां हमेशा लोगाें का ध्यान खींचती हैं। अब खबर है कि अभिनेत्री काजोल ने रियल इस्टेट में कदम उठाया है। अभिनेत्री ने मुंबई के गोरेगांव में स्थित अपनी करोड़ों की कीमत वाली प्रॉपर्टी को किराए पर दिया है। इस डील के बाद अभिनेत्री घर बैठे हर महीने लाखाें रुपये की कमाई करेंगी। बताया जाता है कि डील के तहत काजोल ने पहले ही सिक्योरिटी राशि वसूल ली है।