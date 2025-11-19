काजोल ने किराए पर दी गोरेगांव वाली प्रॉपर्टी, हर महीने करेंगी लाखों की कमाई
क्या है खबर?
फिल्मी जगत में सितारों के घर खरीदने और बेचने से जुड़ी जानकारियां हमेशा लोगाें का ध्यान खींचती हैं। अब खबर है कि अभिनेत्री काजोल ने रियल इस्टेट में कदम उठाया है। अभिनेत्री ने मुंबई के गोरेगांव में स्थित अपनी करोड़ों की कीमत वाली प्रॉपर्टी को किराए पर दिया है। इस डील के बाद अभिनेत्री घर बैठे हर महीने लाखाें रुपये की कमाई करेंगी। बताया जाता है कि डील के तहत काजोल ने पहले ही सिक्योरिटी राशि वसूल ली है।
डील
काजोल ने इतने मासिक शुल्क पर की डील
स्क्वायर यार्ड्स द्वारा समीक्षा किए गए IGR संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, काजोल की यह प्रॉपर्टी गोरेगांव के भारत अराइज में स्थित है। काजोल ने 6.9 लाख रुपये से शुरू होने वाले मासिक शुल्क पर प्रॉपर्टी किराए पर दी है। यह डील 9 साल के लिए की गई है। हर 3 साल के बाद, किराया 15 प्रतिशत बढ़ेगा। अगले तीन साल के लिए किराया 7.9 लाख रुपये और आखिरी 3 साल के लिए 9.13 लाख रुपये हो जाएगा।
प्रॉपर्टी
इसी साल काजोल ने खरीदी थी प्रॉपर्टी
काजोल ने यह प्रॉपर्टी मार्च, 2025 में खरीदी थी, जिसकी कीमत 28.78 करोड़ रुपये है। इसका कारपेट एरिया 1,817 वर्ग फुट है, जिसमें कार पार्किंग की सुविधा शामिल है। अब अभिनेत्री ने आलीशान प्राॅपर्टी को किराए पर उठा दिया है। HDFC बैंक के साथ यह डील नवंबर, 2025 में की गई थी। सौदे में 5.61 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क शामिल है। इस तरह 9 सालों में अभिनेत्री कुल 8.6 करोड़ रुपये कमा लेंगी।