माधुरी दीक्षित का 'मिसेज देशपांडे' से पहला वीडियो वायरल, सामने आएगा उनका सबसे खौफनाक अवतार

पिछले साल अगस्त में खबर आई थी कि माधुरी दीक्षित 'मिसेज देशपांडे' नाम की एक वेब सीरीज लेकर आ रही हैं। उनकी इस सीरीज से जुड़ीं कई जानकारियां सामने आई थीं, लेकिन फिर इस पर कोई अपडेट नहीं आया। अब जाकर खुद माधुरी ने अपने प्रशंसकों को इस सीरीज के बारे में बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि जल्द ही वो ये सीरीज लेकर आ रही हैं। किस OTT प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज स्ट्रीम होगी, आइए जानते हैं।

ऐलान जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी माधुरी की ये सीरीज माधुरी एक बार फिर अपने प्रशंसकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं। वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में उनका नया अवतार उनके अब तक के सभी किरदारों से बिल्कुल अलग और खौफनाक बताया जा रहा है। माधुरी ने अब इसकी एक झलक फैंस को दिखाते हुए खुद ये साफ कर दिया है कि सस्पेंस, थ्रिल और डर का तड़का लेकर आने वाली इस सीरीज का ट्विस्ट सबके होश उड़ा देगा। 'मिसेज देशपांडे' जियो हॉटस्टार पर आएगी।

मुरीद माधुरी के दीवाने हुए फैंस माधुरी ने ये भी बताया कि उनकी ये सीरीज जल्द ही OTT पर आएगी। हालांकि, अभी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। माधुरी का वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उनके फैंस का कहना है कि वो OTT पर धमाका करने आ रही हैं। प्रशंसक सीरीज से सामने आई माधुरी की पहली झलक के दीवाने हो गए हैं। कोई इसे झक्कास बता रहा है तो किसी का कहना है कि क्वीन ने वापसी कर ली है।

किरदार सीरीज में सीरियल किलर बनी हैं माधुरी बता दें कि वेब सीरीज 'द फेम गेम' में माधुरी ने एक ऐसी अभिनेत्री का किरदार निभाया था, जो खुद ही अपने गायब होने की साजिश रचती है और 'मिसेज देशपांडे' में वो एक खतरनाक सीरियल किलर बनने जा रही हैं। नागेश कुकुनूर इस सीरीज का निर्देशन कर रहे हैं। माधुरी को आखिरी बार पर्दे पर साल 2022 में आई फिल्म 'मजा मा' में देखा गया था, जो OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी।