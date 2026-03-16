ट्रंप बोले- ईरान बातचीत करना चाहता है; ईरान ने कहा- न युद्धविराम न चर्चा करेंगे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत में लगा हुआ है, जिसका मकसद युद्ध को खत्म करना है। एयर फोर्स वन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "हां, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है।" वहीं, ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत और युद्धविराम को नकार दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसी रिपोर्टों को भ्रामक बताया है।

ट्रंप का बयान ट्रंप बोले- AI का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा ईरान ट्रंप ने कहा, 'ईरान को लंबे समय से 'मीडिया में हेरफेर' और 'जनसंपर्क' का माहिर माना जाता है। सैन्य दृष्टि से वे भले ही अप्रभावी और कमजोर हों, लेकिन फर्जी खबरें फैलाने वाले मीडिया को गलत जानकारी परोसने में वे सचमुच बहुत माहिर हैं। अब AI उनके लिए गलत जानकारी फैलाने का एक और हथियार बन गया है, जिसका इस्तेमाल वे काफी कुशलता से कर रहे हैं, खासकर यह देखते हुए कि हर दिन उन्हें भारी नुकसान पहुंच रहा है।'

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ईरान ईरान बोला- जारी रहेगा युद्ध ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, "अमेरिका-इजरायल के साथ संघर्ष तेज होने के बावजूद तेहरान ने न तो युद्धविराम का आह्वान किया है और न ही बातचीत की पहल की है। ईरान का सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। ईरान की सशस्त्र सेनाएं तब तक अपने हमले जारी रखेंगी जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति यह स्वीकार नहीं कर लेते कि उनके द्वारा शुरू किया गया संघर्ष 'अवैध' है।"

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