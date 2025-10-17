डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच आज होगी मुलाकात, टॉमहॉक मिसाइलों पर चर्चा संभव

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात होने वाली है। इसमें जेलेंस्की यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर सकते हैं। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए ये मिसाइलें बेहद अहम है। वहीं, जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर चर्चा की है। इस कदम ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है।

मिसाइलें क्या यूक्रेन को मिसाइलें देगा अमेरिका? ट्रंप के हालिया बयान ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका यूक्रेन को मिसाइलें न दें। पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा, "हमें अमेरिका के लिए भी टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन हम उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते।" वहीं, पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा, "पुतिन ने फोन पर चेतावनी दी है कि मिसाइलें देने से स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन रूस-अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान होगा।"

अहमियत यूक्रेन के लिए कितनी अहम हैं टॉमहॉक मिसाइलें? यूक्रेन युद्ध चौथे साल में है और सर्दियों से पहले ऊर्जा जरूरतों को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइलें और 300 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। इनसे गैस आपूर्ति नेटवर्क प्रभावित हुआ है। टॉमहॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जो 1,500 किलोमीटर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इससे न सिर्फ यूक्रेनी की रक्षा क्षमता बढ़ेगी, बल्कि युद्ध में एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक बदलाव भी आएगा।

फोन पुतिन-ट्रंप के बीच 2 घंटे तक फोन पर हुई चर्चा ट्रंप-पुतिन के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई, जिसे रूसी अधिकारियों ने सकारात्मक, उत्पादक और विश्वास के माहौल में हुई बातचीत बताया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की और एक संभावित मुलाकात पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। फोन के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह वे पुतिन से हंगरी के बुडापेस्ट में मिलेंगे, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे इस 'अपमानजनक' युद्ध को समाप्त कर सकते हैं।

पुतिन पुतिन ने की ट्रंप की तारीफ रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने ट्रंप की मध्य पूर्व और उससे आगे के क्षेत्रों में शांति स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रशंसा की और हाल ही में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति की सफलता का उल्लेख किया। BBC के अनुसार , दोनों नेताओं ने इस बात पर भी चर्चा की कि अगर शांति वार्ता आगे बढ़ती है तो व्यापार के लिए संभावनाएं क्या होंगी, लेकिन कोई विशिष्ट रोडमैप नहीं बताया गया।