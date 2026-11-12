ईरान पर दोबारा हमले को लेकर ट्रंप-नेतन्याहू में विवाद, दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाए- रिपोर्ट

इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेतन्याहू ने ट्रंप पर दबाव डाला कि वे ईरान पर नए सिरे से हमले करें। वहीं, ट्रंप ने राजनयिक प्रयासों को जारी रखने और तेहरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ने देने का समर्थन किया।

बातचीत से परिचित सूत्रों ने इसे असामान्य रूप से तनावपूर्ण बताया।

इजरायली अखबार येदियोथ अहरोनोथ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ईरान पर नए हमले को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते मतभेद थे।