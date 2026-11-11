टर्बाइन से चलने वाले इस सूट की मदद से इंसान छोटे जेट इंजनों के सहारे उड़ सकता है

कौन हैं रिचर्ड ब्राउनिंग? नासा के सेंटर में जेट सूट पहनकर भरी उड़ान

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:05 pm Nov 11, 202607:05 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में एक खास जेट सूट का प्रदर्शन किया गया। इसे पहनकर ब्रिटेन के रिचर्ड ब्राउनिंग ने बिना किसी विमान या हेलीकॉप्टर के हवा में उड़ान भरी। 7 नवंबर को मैक्स पावर टेक्नोलॉजी एक्सपो में हुए इस प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। टर्बाइन से चलने वाले इस सूट की मदद से इंसान छोटे जेट इंजनों के सहारे उड़ सकता है।