'द ओडिसी' के OTT प्रीमियर का ऐलान

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' OTT प्रीमियर के लिए तैयार, कब और कहां देखें?

लेखन ज्योति सिंह 07:04 pm Nov 11, 202607:04 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है। इस पौराणिक एक्शन गाथा में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, जेंडाया और रॉबर्ट पैटिनसन मुख्य किरदारों में शामिल हैं। इसे 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म ने भारत में 196.87 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और वर्ल्डवाइड लगभग 16,400 करोड़ रुपये कमाए थे। अब 'द ओडिसी' OTT के जरिए एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है।