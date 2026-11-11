केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर क्यों लगाई रोक?

सरकार बैटरी कचरे से उपयोगी धातुएं निकालने और देश में रीसाइक्लिंग उद्योग को मजबूत करने पर जोर दे रही है।

इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत भी इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है।

निर्यात पर रोक को इसी व्यापक योजना का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे देश में बैटरी कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ सके।