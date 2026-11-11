'महारानी 5' में हुमा कुरैशी ने क्यों मुंडवाया सिर? खुद बताई वजह

हुमा ने कहा, "मुझे सच में लगता है कि सीजन 5 दर्शकों को कई तरह से चौंका देगा। 'महारानी' के हर सीजन ने एक कलाकार के तौर पर मेरे लिए कुछ नया पेश किया है, लेकिन यह सीजन ज्यादा ही खास लग रहा है। इस सीजन में रानी का सफर एक और दिलचस्प मोड़ लेता और मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि दर्शक इसे कैसे अनुभव करते हैं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि दर्शक देखें।"