जेलेंस्की ने कहा, 'सभी निशाने आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे थे। इनमें ऊर्जा सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स, नीपर नदी पर बने पुल और रेलवे का बुनियादी ढांचा शामिल है। विशेष रूप से उन सबस्टेशनों और बिजली लाइनों को निशाना बनाया गया, जिन पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्भर हैं और जो यूक्रेन के पावर ग्रिड को यूरोपीय संघ के पड़ोसी देशों से जोड़ती हैं। आम रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। दुर्भाग्य से इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है।'