राहुल गांधी ने शिकागो में पाकिस्तानी छात्र को जवाब दिया

क्या भारत-पाकिस्तान में साथ काम करने की गुंजाइश है? राहुल गांधी का पाकिस्तानी छात्र को जवाब

लेखन गजेंद्र 11:36 am Nov 20, 202611:36 am

क्या है खबर?

अमेरिका की शिकागो विश्वविद्यालय में एक पाकिस्तानी छात्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारत-पाकिस्तान संबंधों पर सवाल किया, जिस पर राहुल का जवाब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। छात्र ने पूछा था कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच साथ काम करने कोई गुंजाइश है। इस राहुल ने कहा कि जब तक भारत में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर सकता। राहुल ने कहा कि यह असंभव है।